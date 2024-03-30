نقيب الفلاحين: جنوب الصعيد قد يصلح لزراعة الكاكاو

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان التغيرات المناخيه الكبيره قد تجعل مصر قادرة علي زراعة معظم النباتات الاستوائيه في المستقبل القريب، لافتا الى ان المناخ في جنوب الصعيد قد يصلح لزراعة الكاكاو لانه شبه المناخ في مناطق غرب أفريقيا التي تنتج نحو 70% من الانتاج العالمي للكاكاو.

واضاف ابو صدام، في تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز”، أن سعر طن الكاكاو ارتفع عالميا ليصل لعشرة آلاف دولار بما يوازي نحو نصف مليون جنيه مصري مما يجعل زراعة الكاكاو زراعة عالية العائد الاقتصادي ، ولان شجرة الكاكاو تحتاج لرطوبه ودرجات حرارة عاليه وتربه جيدة الصرف وهذة المقومات قد تتوفر في جنوب الصعيد وخاصة وسط زراعات الموز فاننا بامكاننا تجربة زراعة اشجار الكاكاو بمحافظات اسوان والاقصر وقنا

واشار نقيب الفلاحين، الى ان الكاكاو احد اهم مكونات حلويات الشوكولاتة باهظة السعر وذات الفوائد الصحيه العديده والمفضله لدي الكثيرين والتي يمكن أن تشكل مصدر دخل كبير عند تصنيعها محليا وتوفر الكثير من فرص العمل كما تستخدم الكاكاو في الكثير من المشروبات المحبوبة لدي عامة الشعب المصري ولان الظروف المناخيه السلبيه بالإضافة الي انتشار الامراض النباتيه كمرض القرون السوداء الذي يصيب اشجار الكاكاو تهدد زراعة الكاكاو في غرب أفريقيا وخاصة دول مثل غانا وساحل العاج اهم منتجي الكاكاو في العالم وتقلل من الانتاجيه ،مما يزيد من إرتفاع الاسعار ويجعلنا نفكر جديا في نشر زراعة الكاكاو في مصر.

وطالب ابو صدام مركز البحوث الزراعيه بوزارة الزراعه المصريه بالتحرك جديا في زيادة تجارب زراعة الكاكاو في مصر

واتاحة المعلومات اللازمه للمزارعين الذين يرغبون في زراعة اشجار الكاكاو مع زيادة التوعيه والارشاد لهذا المحصول الهام وتوفير البذور والشتلات التي تتلائم مع التربه والمناخ المصري

واكد عبدالرحمن ان شجرة الكاكاو من الأشجار المعمرة والتي تستمر في الانتاج لأكثر من 40 عام وهي شجرة دائمة الخضرة تبدا في الإنتاج بعد 4 سنوات من زراعتها ويستمر انتاجها طوال العام حيث تنضج قرونها في مدة تصل ل6 اشهر