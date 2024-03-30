ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتهم المالية بحوالي مليون جنيه.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بقيام بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات صحة الواقعة، حيث تبين قيام عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية بالإتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار "تامول" المخدر) بقيمة مليون جنيه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.