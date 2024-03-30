بجوزته أستروكس.. انتشال جثة غريق من مياه النيل بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من مياه النيل بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعاطل في عقده الثالث بحوزته كمية من الأستروكس المخدر ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.