المطران عطا الله حنا يزور مدينة يافا ويقيم خدمة المديح الثانية في كنيستها

قام المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عصر يوم أمس الجمعة بزيارة رعوية روحية للرعية الأرثوذكسية في مدينة يافا، وذلك بدعوة من المطران ذامسكينوس الوكيل البطريركي في يافا .

استهل زيارته بلقاء روحي بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس مع المجموعة الكشفية الأرثوذكسية اليافاوية بحضور عدد من قياداتها ومسؤوليها، حيث قدم التهنئة للمجموعة الكشفية بمناسبة الصوم الكبير معربا عن افتخاره واعتزازه بهم وبحضورهم الدائم في الكنيسة ومشاركتهم الفاعلة في كل المناسبات والأعياد تأكيدا على حضورنا المسيحي العريق في هذه البقعة المباركة من العالم.

وبعد ذلك ترأس خدمة المديح الثانية والتي تقام في فترة الصوم الكبير وذلك في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في يافا (كنيسة الخضر التاريخية ).

شارك في هذه الخدمة قدس الأب قسطنطين نصار والشماس افلوجيوس وقد رتلت جوقة الكنيسة فأحسنت الترتيل وذلك بحضور المجموعة الكشفية ولجنة الكنيسة ورئاسة واعضاء الجمعية الأرثوذكسية كما وغيرها من الهيئات الأرثوذكسية في يافا وحشد كبير من أبناء الرعية الذين تقاطروا من كافة أرجاء وأنحاء يافا وغيرها من المدن المجاورة لحضور هذه الخدمة وفي نهاية الصلاة كان هنالك حديث روحي له حيث نقلت الخدمة على الهواء مباشرة.