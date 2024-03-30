اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية وحار جنوب الصعيد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد السبت شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمى والصغرى 18 درجة .