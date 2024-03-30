أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 441 ألفا و520 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 441 ألفا و520 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 730 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و951 دبابة و13 ألفا و284 من المركبات المدرعة و11 ألفا و6 من النظم المدفعية و1023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و736 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1814 من المعدات الخاصة و8 آلاف و701 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و670 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي السياق ذاته.. أعلنت قوات الدفاع الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، أنها نجحت في تدمير سبع طائرات بدون طيار مقاتلة في مناطق دنيبروبتروفسك وأوديسا وخيرسون.

وذكر الجيش الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن الروس واصلوا، الليلة الماضية، ترويع المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالطائرات المسيرة، كما استهدفوا مجددا البنية التحتية للطاقة، واستمر العمل القتالي لقوات الدفاع الجوي أكثر من 3 ساعات، ونفذت طائرات شاهد (131/136) مناورات في عدة مناطق، حيث تحاول كشف أنظمة الدفاع الجوي وتجاوزها".

وأضاف البيان أنه في منطقة العمليات لقوات الدفاع الجنوبي، تم تدمير سبع طائرات بدون طيار، حيث تم إسقاط أربع منها فوق منطقة دنيبروبتروفسك، واثنتين فوق منطقة أوديسا وواحدة فوق منطقة خيرسون.