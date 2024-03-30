«حزب الله» يعلن استهداف جنود ‌إسرائيليين وآليات عسكرية داخل موقع المالكية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني استهدف تحركًا لجنود ‌‏الجيش الاسرائيلي وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف حزب الله مدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الواقعة بين تلة الحمامص وغرب بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدتي عيتا وشبعا في جنوب لبنان، وتجددت القصفات الإسرائيلية على أطراف بلدة الخيام ومنطقة هورا في خراج دير ميماس، ونتج عن تلك القصفات ضررًا في أحد المنازل داخل البلدة، كما حلقت مسيرة إسرائيلية فوق النبطية ولم يسفر عنها أي أضرارًا .