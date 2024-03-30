عبد الله محمد: دراما المتحدة نجحت في تسليط الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية

قال الفنان عبدالله محمد جمعة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل جهودًا كبيرة لعودة الريادة المصرية من خلال تطوير صناعة الإعلام والدراما بشكل ملحوظ، موضحًا أنها تقود معركة قوية في صناعة الوعي الاجتماعي والسياسي والارتقاء بالمواطن ثقافيا وفكريا، والموسم الدرامي الحالي يتميز بالتنوع والتركيز على قضايا اجتماعية شديدة الأهمية.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Out Box”، عبر قناة “صدى البلد”، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصنع الوعي الاجتماعي والسياسي، من خلال الدراما التليفزيونية التي أصبحت أكثر تنظيما وتنوعا وتتضمن موضوعات وقضايا تمس صميم المجتمع المصري، موضحا أن دراما المتحدة نجحت بما لا يدع مجالا للشك في تسليط الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية.

وأوضح أن أبرز ما يميز الأعمال الدرامية هذا العام أن بها تنوع فني، وموسم دراما رمضان جزء من الخطة الفنية للشركة المتحدة التي أصبحت مستمرة على مدار العام، مؤكدا أن الدراما المصرية مؤخرا جعلت العالم يطلع على الثقافات والهوية المصرية والأعمال الفنية التي تعكس أفكارنا وقضايانا.

ولفت إلى أن الدراما المصرية تمثل نقلة نوعية للفن المصري، وتعمل على تشجيع الصناع لإنتاج المزيد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة.