«الدر المكنون» يواصل ليالي عرضه على مسرح السامر.. صور

يواصل العرض المسرحي "الدر المكنون" ليالي عرضه على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، يوميًا في التاسعة مساءً.

"الدر المكنون" إنتاج فرقة السامر المسرحية بقيادة الفنان محمد النبوي، والذي تدور أحداثه حول الحضرة الذي يجتمع فيها أهل البلدة من مختلف الأطياف والأعمار لمديح رسول الله وذكره والتذكير ببعض قصص الصحابة الأوفياء الأقوياء ممن آمنوا بالرسالة في مهدها الأول وتحملوا عذابًا شديدًا من سادتهم المنكرين للدعوة، فقد ظلوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على إيمانهم ولم يهابوا العذاب ولم يتراجعوا قيد أنمله عن إسلامهم، ومن هؤلاء الصحابة كان "بلال" مؤذن الرسول، و"صهيب الرومي"، و"سلمان الفارسي" رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

العمل من بطولة الفنانين: هاني كمال، جلال عثمان، ياسر الزنكلوني، محمد النبوي، خالد محروس، ايهاب عز العرب، لمياء العبد، نجلاء عامر، هبه سليمان، ساجد محمد، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود، جنا خليل، محمد عاشور، عبد الغني السعيد، محمد هشام، عبدالله مهنا.

والراقصون: مريم زين، أحمد درويش، منة الله رضا، يوسف محمد، سلمي محمد، احمد فارس، رضا محمود، دسوقي ملاح، مخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبد الهادي، مخرج مساعد مصرية بكر، مساعدين إخراج نيره خليل، أحمد حسين، تسنيم درويش أحلام سليمان، أيمن إسماعيل، مدرب راقصين بامبو، مهندسين منفذين يحيى صبيح، محمد سمير، تنفيذ ديكور محمد سلامة، محمد السيد، شهاب محمد، أشرف طعيمة، تنفيذ ملابس رانيا كامل، شيماء عماد.

تصميم ديكور محمد هاشم، تصميم ملابس رنا عبد المجيد، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم استعراض عزت أبو سنة، الحان محمد عزت، ماكياج رحاب طايع، والعمل من تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، فكرة وإخراج ياسر صادق.