مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف القطاع الشرقي لجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين تلة الحمامص وغرب بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تحركات ‏لآليات الجيش الاسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدتي عيتا وشبعا في جنوب لبنان، وتجددت القصفات الإسرائيلية على أطراف بلدة الخيام ومنطقة هورا في خراج ديرميماس، ونتج عن تلك القصفات ضررًا في أحد المنازل داخل البلدة، كما حلقت مسيرة إسرائيلية فوق النبطية ولم يسفر عنها أي أضرارًا .