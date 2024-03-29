"مش فرد عضلات".. ناقد فني يحدد مواصفات البطل الشعبي في الدراما

أكد الناقد الفني خالد محمود، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عولت على وجوه شبابية في دور البطولة في الموسم الرمضاني الحالي مثل مسلسل مسار إجباري، موضحًا أن الفنان عصام عمر وأحمد داش نجحا في إثبات موهبتهما في الحصول على أدوار البطولة الدرامية في موسم رمضان.

وأشاد خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل بدون سابق إنذار عمل درامي رائع، كما أن السيناريو المكتوب للمسلسل متعوب فيه، مؤكدًا أن الفنان آسر ياسين يقدم خلال هذا المسلسل دورا مميزا، والعمل نجح بعد عرض عدة حلقات في جذب المشاهدين.

وتابع الناقد الفني: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة عمل درامي مميز، الفنانة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد ظاهر وانتصار قدما عملا رائعا، كما أن المسلسل يعالج مشكلة مجتمعية.

وأوضح خالد محمود، أن البطل الشعبي يحتاج إلى مواصفات معينة وهذا الأمر لا ينطبق على الدور الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، مردفًا: «البطل الشعبي مش فرد عضلات، النجم الشاطر اللي يقدر يحس بنبض الجمهور ويقدم أعمال تبهر المشاهد، العوضي من النجوم دول اللي نجح في كسب الجماهير».

واختتم خالد محمود حديثه قائلًا: «الثلاثي أحمد السقا، وطارق العوضي وباسم سمرة، كان عليهما مراجعة الأمر جيدا قبل الموافقة على فكرة العتاولة، وكان لابد من الاستفادة من هؤلاء النجوم بصورة أقوى وفكرة أكثر جاذبية».