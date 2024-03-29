خبير سياحي: المتحف الكبير أصبح ضمن أهم 7 مقاصد في 2024 والعالم ينتظر افتتاحه

قال عبد الرحمن المطيري، الخبير السياحي، إن المتحف المصري الكبير طفرة معمارية من طراز رفيع تؤكد صدارة الدولة المصرية في مجال إنشاء المتاحف الأثرية، وبشهادة المؤسسات الدولية فأنه أكبر مؤسسة حضارية تقدمها مصر للعالم؛ حيث يضم قطعا أثرية فريدة غير موجودة بالمتاحف العالمية.

وأضاف “المطيري”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، أنه مما يدعو للفخر والاعتزاز إدراج مجلة "نيوزويك" الأمريكية المتحف المصري الكبير ضمن أهم 7 مقاصد سياحية في العالم خلال 2024، موضحا أن هذا الأمر لا يمكن تفويته لأنه دليل قوي على أهمية المتاحف المصرية.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يضم آثار تُعرض لأول مرة، وافتتاحه يؤثر إيجابيا على حركة السياحة في مصر، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من السائحين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف المصري الكبير؛ الذي يمثل إضافة قوية لتحسين التجربة السياحية في مصر، ويجعل من القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته.

وأكد أن العالم أجمع ينتظر بشغف افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لما له من أهمية عظيمة خلال الفترة الحالية، لأنه رمز ثقافي حضاري فني معماري يضم كنوز الحضارة المصرية العظيمة.