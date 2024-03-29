ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك في احتفال الأُسَر الجامعية

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الجمعة، بالاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للأسرات الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة، بمناسبة اليوبيل الألماسي لتأسيس الأمانة، أي مرور 75 عاماً، وذلك على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية، العباسية- القاهرة.

حيث كان الحفل ببركة حضور صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، ونيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها، بالإضافة إلى حشد من الكهنة والرهبان والمؤمنين من الشباب الجامعيين وأهاليهم.

وخلال كلمته شرح قداسة البابا مفاهيم دار حولها حفل اليوم، كالأسرة والجامعة والكنيسة وارتباطها معاً، وكيفية تعامل الشبيبة في هذه الأماكن وعكس صورة السيد المسيح ورائحته الزكية.

وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات التي عرضت تفاصيل الخدمة وتاريخها وخدامها، من مشاهد تمثيلية إلى كلمات الضيوف والخدام وفقرة الرسم وغيرها.

ثم في نهاية الحفل وزع قداسته الدروع التذكارية على الخدام والآباء الكهنة وتم التقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الأمانة قد تأسست عام 1948 م، على يد المتنيح الأنبا شنودة، أسقف التعليم، الذي أصبح بعد ذلك قداسة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، البطريرك الإسكندري الـ 117.