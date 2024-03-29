انطلاق أول اجتماعات مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط، أمس الخميس الموافق 28 من مارس؛ اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد؛ لمناقشة الخطط المستقبلية، ووضع آليات محددة تضمن انضباط العمل، وتفتح آفاق تطوير نشاطه، وتحسين خدماته.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أحمد المنشاوي، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة النادى؛ بمناسبة صدور قرار وزير الشباب والرياضية رقم (392) لسنة (2024) بتعيين مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي: إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الإدارية، والخدمية المتعلقة بتحسين، وتطوير الخدمات المقدمة لرواد النادي، واستعراض خطة عمل تطوير الأنشطة الثقافية، والفنية، و الاجتماعية، ومناقشة بعض القرارات الخاصة بأعمال التطوير، والتجديدالجارية بالنادي، والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على تطوير ما تقدمه من سبل دعم، ورعاية اجتماعية لمنتسبيها، وتطوير ما يتمتع به النادي من إمكانيات؛ حتى يؤدي دوره على الوجه الأمثل لخدمة رواده.

يضم مجلس إدارة النادي عضوية كل من: الدكتور أحمد محمد أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتور شروق جمال محمد علي (عضو شباب)، والدكتورة آمال حسن حسين (عضو شباب).