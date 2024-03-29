مصرع وإصابة شخصين فى انفجار ماكينة داخل مصنع ملابس

لقي عامل مصرعه بينما أصيب آخرين في انفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق شمال المحافظة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث خلل في إحدي ماكينات طباعة الملابس وانفجارها مما تسبب في مصرع عامل وإصابة آخر .

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.