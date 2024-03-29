ads
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة شخصين فى انفجار ماكينة داخل مصنع ملابس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه بينما أصيب آخرين في انفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق شمال المحافظة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث خلل في إحدي ماكينات طباعة الملابس وانفجارها مما تسبب في مصرع عامل وإصابة آخر .

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات إصابة شخص أصيب أخرين الأجهزة الأمنية العلاج اللازم الوراق بالجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية ثلاجة شخصين غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة لقي عامل مصرعه