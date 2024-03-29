إفطار جماعي للأيتام بمركز شباب طوخ الأقلام بالسنبلاوين

نظم مركز شباب طوخ الأقلام التابع لإدارة شباب السنبلاوين، فى محافظة الدقهلية اليوم، إفطار جماعي للأيتام بقرية طوخ الأقلام، فى إطار الدور المجتمعي لمركز الشباب، والتكافل الاجتماعي من مجلس الإدارة و مشرفى النشاط بالمركز.

جاء ذلك بحضور وإشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، واللجنة المنظمة خالد سعد، و السيد عبد الحليم، و محمد صبري، و محمد متولي، وبإشراف من مركز شباب طوخ الأقلام برئاسة إيهاب العشري رئيس مجلس الإدارة، و كمال عبد النبي المدير التنفيذي بالمركز.

تلخصت الفكرة في مشاركة مركز شباب طوخ الأقلام هذه العادة السنوية، لإعداد وتحضير الإفطار كي نتقاسم الفطور سويا، مع الأطفال الأيتام بالقرية، لإدخال الفرحة علي قلوبهم، بمائدة إفطار جماعية للأيتام، بمشاركة أكثر من 300 شخص، بالإضافة إلى توزيع 300 وجبة على البيوت، فى إطار مبادرة طرق الأبواب، وتم التوزيع عن طريق مجموعة من المتطوعين من الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب طوخ الأقلام، فى إطار الدور المجتمعي لمركز الشباب.



في نفس السياق جري مشاركه الأولاد الأيتام، عقب الإفطار الجماعي فى فقرات رياضية بالملعب المنجل بمركز الشباب، تنوعت ما بين كرة القدم، ومسابقات في الجري، وشد الحيل لاضافه البسمه والسرور على الأولاد فى جو ملئ بالفرحة والسرور فى شهر رمضان الكريم.

يأتي تنفيذ مبادرة الافطار الجماعي للايتام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتحت إشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين و إيهاب العشرى رئيس مجلس إدارة مركز شباب طوخ الأقلام.