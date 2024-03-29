الجزائر: إرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين نحو مطار العريش

قام الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الجمعة بإرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، نحو مطار العريش.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنه "تطبيقا لأوامر الرئيس عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد الجسر الجوي وتكثيف تقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، تم اليوم شحن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية تقدر ب162 طن عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك متجهة نحو مطار العريش بمصر".

و أضافت المتحدثة أن حجم المساعدات التي قامت الجزائر بإرسالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغ 310 طن.

و في هذا الصدد، أكدت حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري في اتصال دائم مع نظيريه الفلسطيني والمصري لتحديد الإحتياجات وطريقة وصولها إلى قطاع غزة، والتي تمثلت خاصةفي المواد الغذائية تليها الأجهزة الطبية والأدوية والخيم، لا سيما في ظل الغلق المفروض على قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني.

و كان الهلال الأحمر الجزائري قد ارسل في 24 مارس الجاري 150 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك تطبيقا لـ"أوامر رئيس الجمهورية"، حسب بيان لهذه الهيئة.