أصبحنا أحرارًا أخيرًا.. فرحة عارمة في السنغال بعد انتصار «فاي»

قبل عشرة أيام من انتخابات الرئاسة السنغالية، كان يقبع باسيرو ديوماي فاي في السجن ليخرج منه ويحقق فوزًا مثيرًا مكنه من الولوج إلى قصر الرئاسة في داكار ليخلف ماكي سال.



وأظهرت النتائج الأولية الرسمية للسنغال، فوز باسيرو ديوماي فاي، بانتخابات الرئاسة السنغالية بنسبة ٥٤.٢٨٪ من الأصوات في الجولة الأولى، وقد تقدم بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم، رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي حصل على ٣٥.٧٩٪. وكانت قرارات الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية والتي حاول تأجيلها سببا في حدوث اضطرابات سياسية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تتأرجح على حافة الانهيار، مع انتشار الانتفاضات القاتلة وسجن شخصيات معارضة.



تراجعت شعبية سال بين الشباب السنغالي إلى مستويات منخفضة جديدة خلال فترة ولايته الثانية عندما بدأ في سجن أعضاء المعارضة وأدى موقفه الغامض بشأن ما إذا كان سيتنحى في نهاية ولايته إلى تأجيج اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والدرك.



وسبقت انتخابات الأحد الماضي ثلاث سنوات من التوتر والاضطرابات القاتلة، مع انزلاق السنغال إلى أزمة سياسية جديدة في فبراير عندما قرر سال تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقُتل العشرات واعتقل المئات منذ عام ٢٠٢١، مع خضوع المؤهلات الديمقراطية للبلاد للتدقيق.



كما تعرض سال لانتقادات بسبب إعطاء الأولوية للمصالح والشركات الأجنبية على الكيانات المحلية ويلقي المعارضون عليه اللوم في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وأزمة الهجرة ذات الصلة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.



وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها إن فوز فاي، الذي تحقق في الجولة الأولى من التصويت، جعل السكان، وخاصة الشباب، يشعرون بالحيوية بسبب وعده بالتغيير الجذري.



واستطلعت آراء الناخبين وقال أحدهم الذي يدعى الحاج ثيام "أشعر بالحرية نحن أخيرا أحرار مضيفا: "لقد فعل سونكو كل شيء من أجل السنغال وعندما ترى شخصًا مستعدًا للتضحية بحياته من أجل بلده، فمن المستحيل عدم دعمه".



وقدم فاي، مفتش الضرائب السابق، نفسه على أنه يعتزم توجيه السنغال نحو السيادة الاقتصادية وبعيدا عن الآثار الاستعمارية الفرنسية مثل فرنك غرب أفريقيا، وهي عملة مرتبطة باليورو.



كما تعهد مرشح حزب الوطنيين السنغاليين "باستيف" المعارض، والذي تم حظره في يوليو الماضي، بإصلاح الحكومة والقضاء على الفساد وزيادة الشفافية ويعتبره شباب السنغال، البالغ من العمر ٤٤ عامًا، شخصية مألوفة استمدت قيمها من التربية التقليدية في القرية والإخلاص للإسلام. واعترف منافسه الرئيسي، أمادو با، زعيم الائتلاف الحاكم، بالهزيمة بعد فشله في جذب الناخبين على وعد بمواصلة الوضع الراهن وكانت هذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عن فرنسا عام ١٩٦٠ التي يفوز فيها مرشح معارض في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.



وأوضحت الجارديان أن الانتخابات السلسة جديرة بالملاحظة بشكل خاص بالنسبة للسنغال، وهي دولة تقع على أطراف "حزام الانقلابات" في غرب أفريقيا، حيث شهدت دول مجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر سلسلة من الانقلابات العسكرية التي سلطت الضوء على هشاشة الديمقراطية في المنطقة وأثارت مخاوف من أن تحذو السنغال حذوها.



ولم يكن فاي الخيار الأول لمرشح حزبه وقد تم اختياره للترشح بدلًا من المرشح الرئاسي السابق عثمان سونكو، الذي مُنع من الترشح بسبب إدانته بالتشهير – وهي اتهامات يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.



وانتقلت شعبيته إلى فاي بمساعدة تأييد سونكو الصادق وكذلك من خلال شعار الحزب الذي يردد كثيرًا: "سونكو هو ديوماي، ديوماي هو سونكو".



وأدان منتقدو باستيف الحزب لترويجه لما يقولون إنها سياسات متهورة يمكن أن تغرق اقتصاد السنغال، وأبرزها صناعة النفط والغاز الناشئة، والتحريض على "الحركات التمردية".



واعترف المنافسون الرئيسيون لفاي بالهزيمة بعد أن حصل على حصة كبيرة من الأصوات.



وسيكون فاي بمثابة الرئيس الخامس المنتخب ديمقراطيا للسنغال، ليحل محل ماكي سال، الذي يتولى السلطة منذ عام ٢٠١٢.

