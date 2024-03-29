«الرعاية الصحية» تطلق مبادرة «ساعة سلامة» في محافظات التأمين الشامل.. صور

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة بعنوان "ساعة سلامة"، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، والذي أقيم خلال شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الجودة والسلامة في الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تضمنت فعاليات الأسبوع العالمي عددًا من الورش العملية والندوات التثقيفية التي نظمتها فرق الجودة وسلامة المرضى في منشآت الهيئة بمختلف فروع المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء أكثر من 200 تدريب عملي للعاملين في مختلف الأقسام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الست محافظات المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم 600 ندوة، وعقد 115 ورشة عمل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ساعة سلامة" في الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، لافتة إلى 10آلاف مستفيد من تلك الندوات وورش العمل والتدريبات العملية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على إقامة العديد الأنشطة والفاعليات في الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، بهدف رفع الوعي بأهمية الممارسات الآمنة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فرق الرعاية الصحية، كما ركزت الجهود على تعزيز ثقافة المسئولية في الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

وتابع السبكي: مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ومواصلة العمل لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون والتواصل الفعّال هما السبيل لتحقيق هذا الهدف، ومشيرًا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية ومشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية تحسين الخدمات الصحية.

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