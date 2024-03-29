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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بحضور الإعلامية إيمان رياض.. لجنة المرآة بالنادي الأهلى تنظم ندوات دينية

الندوة الدينية
الندوة الدينية
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نظمت لجنة المرآة  فى النادى الأهلى  برئاسة  أنهار قنديل وتحت إشراف اللجنة العليا للجان برئاسة وليد مبروك وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور سعد شلبى سلسلة من الندوات الدينية  فى جميع فروع القلعة الحمراء.
تولت إدارة الندوات الإعلامية القديرة إيمان رياض بترتيب زمنى كالتالى
فرع التجمع فى  15 مارس مع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية الدكتور احمد ممدوح وكان عنوان الندوة (رمضان شهر اغتنام الفرص)   
فرع الشيخ زايد يوم 23 مارس الدكتور عمرو الوردانى امين الفتوى بدارالافتاء المصرية وكان عنوان الندوة (رمضان ميلاد جديد).
وفرع  مدينة نصر يوم ٣/٢٧ د أسامة قابيل وعنوان الندوة (متشلش هم كل هم هيمر)  

حضر من اللجان العليا عمرو غالب وختاما  بمقر الجزيره فى يوم  27 مارس مع الدكتور رمضان عبد المعز وكان عنوان الندوه الدعاء بحضور عضو مجلس اداره النادى الاهلى طارق  قنديل ورئيس اللجان العليا المهندس وليد مبروك ومقرره اللجان العليا ريهام طوبار وعضو اللجان العليا حازم سلطان وادارت جميع الندوات بحضور الإعلامية إيمان رياض ونالت جميع الندوات حضور كبير من اعضاء النادى الاهلى بجميع فروعه النادى
يذكر ان الإعلامية دينا بدر عضو لجنة المرأة بالنادي الأهلي هي صاحبة فكرة تنظيم سلسلة الندوات الدينية بجميع فروع القلعة الحمراء.

الاعلاميه ايمان رياض الأهلى تنظم ندوات دينية لجنه المرأه فى النادى الاهلى احمد محمدي