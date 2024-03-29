الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التبادلات الشعبية

اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع السادس للحوار الشعبي رفيع المستوى بين الجانبين في بكين اليوم الجمعة، على تعزيز التبادلات الشعبية والتعاون العملي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن "شن يي تشين"، عضو مجلس الدولة الصيني، عقدت الحوار مع إليانا إيفانوفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب.

وقالت "شن" إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس شي وقادة دول الاتحاد، والعمل ضمن إطار عمل آلية الحوار رفيع المستوى لتسهيل تبادلات الأفراد، وتعزيز التبادلات والتعاون بشأن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والرياضة والشباب والمرأة، بهدف تنشيط الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأعربت "إيفانوفا"، عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الصين نحو تحقيق المزيد من النتائج في التبادلات الشعبية والتعاون العملي.