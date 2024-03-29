طلب إحاطة بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن مسابقة الـ30 الف معلم. وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الاحاطة التي تقدمت به لمجلس النواب، أنه حول تأخير تنفيذ توصيات لجنة التعليم الخاصة بطلبات الإحاطة للمستبعدين من مسابقة الـ30 الف معلم، موضحة ا أنه في ظل تصريحات وزير التخطيط بأن التعليم أولي الأولويات بالموازنة الجديدة ، و أيضاً في وجود مرحله ثانية لهذه المسابقة دون ضم المستبعدين لها، وجب الوقف علي أسباب تأخر التنفيذ وتوضيح الأسباب بكل وضوح وشفافية أمام هؤلاء المستبعدين ، إضافة إلى تنفيذ ما ذكره الوزير و ما صدرت به توصيات من لجنة التعليم بمجلس النواب .