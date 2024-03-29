الكنائس المسيحية في الأراضي المقدسة تحتفل بسبت النور غدا

تحتفل كافة الكنائس المسيحية التي تسير على الحساب الغريغوري أو حسب التقويم الغربي غدا "بسبت النور المقدس" بعد أن احيت اليوم " الجمعة العظيمة ".

* كنيسة القيامة

ترأس في كنيسة القيامة الكاردينال بييرباتيستا بيتسا بالا بطريرك القدس للاتين والآباء الفرنسيسكان وكهنة اللأكليريكية للبطريركية اللاتينية من بيت جالا،صلاة وجناز المسيح على جبل الجلجثة ، حيث بدأ بقرأة سيرة الآلام للسيد المسيح ، عاونه سكرتير مجلس الاساقفة الكاثوليك بحضور القاصد الرسولي رئيس الاساقفة ادولفو تيتو يلانا ، والنائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين المطران وليم الشوملي ومن معهد اللاهوت بيت جالا ألاب المنسنيور برنارد بوجي ،والاب اسطفان ميلوفيتش الفرنسيسكاني ولفيف من ألآباء الفرنسيسكان ولفيف من كهنة البطريركية اللاتينية ولفيف من طلاب اللاهوت للأكليريكية البطريركية اللاتينية من بيت جالا بحضورفرسان القبر المقدس,والليجيو ماريه,والراهبات والرهبان من مختلف الابرشيات اللاتينية الكاثوليكية وعشرات من الحجاج والزوار وأبناء الرعية اللاتينية في القدس. .

* بطريركية القدس للاتين

في الساعة السابعة صباحا بدأت رياضة درب الصليب المقدس في طريق الآلام في البلدة القديمة في القدس، مبتدئة من قصر بيلاطس البنطي المرحلة الاولى من مدرسة الروضة "العمرية" وكنيسة الجلد للآباء الفرنسيسكان وراهبات صهيون الكاثوليكية وصولا الى كنيسة القيامة أم الكنائس المسيحية وجبل الجلجثة وحجر المغتسل وقبر الخلاص والقيامة عبر الأربعة عشرة مرحلة، تقدم المسيرة الأولى الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين وحارس الاراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون ونائبه الاب ابراهيم فلتس والمطارنة الكاثوليك وقناصل دول فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا وأميريكا وبريطانيا والسويد والدنمارك والحجاج والزوار والسياح الاجانب من مختلف الدول في العالم .

* كنيسة الاسقفية العربية الانجليكانية

كما سار في طريق الآلام رئيس الاساقفة المطران حسام نعوم اسقف كنيسة القديس جورج الشهيد في القدس والاردن والشرق الاوسط ولفيف من الطارنة والقساوسة وقناصل الدول بريطانيا وأميركا ووجها وأبناء الرعية الانجليكانية والحجاج والزوار .

* كنيسة الانجيلية اللوثرية

وسار أيضا المطران الدكتور سني ابراهيم عازر رئيس كنيسة الانجيلية اللوثرية في القدس والاردن والشرق الادنى رئيس المجمع اللوثري وراعي كنيسة الفادي الأنجيلية اللوثرية ولفيف من المطارنة والقساوسة كما سار رئيس كنيسة الاسكتلندية، وقناصل المانيا والدنمارك والسويد والنوريج والحجاج والزوار ووجهاء وابناء رعية الكنيسة اللوثرية.

المسيرة التقليدية الكبرى بالصليب المقدس للرعية اللاتينية بالقدس

وفي الساعة العاشرة والنصف أمس تحرك الموكب الديني الرئيسي الكبير الخاص بأبناء الرعية اللاتينية المقدسية التقليدية منذو مئات السنين من المرحلة الاولى من مدرسة الروضة "العمرية "وكنيسة الجلد الفرنسيسكانية وترأس الموكب كاهن رعية اللاتين الاب أمجد صبارة ونائبه الاب أيمن بطحيش،ووكيل حراسة الارض المقدسة طوني شكري والاب جوني ابو خليل من البطريركية اللاتينية، ويحيط بهم مجموعة مرشدات وكشافة الكاثوليك العرب وأعضاء الليجيو ماريه والشبيبة العاملة المسيحية والعائلات اللاتينية وأعضاء المؤسسات اللاتينية وأعضاء الجمعية المسيحية الوطنية والراهبات الفرنسيسكانيات ومار يوسف والآم تريزا وكلية مدرسة شميدت للبنات ومدرسة راهبات الوردية للبنات و الحجاج والزوار عبر طريق الآلام يتقدمهم حامل الصليب المقدس وغيرهم من الشبيبة المسيحية في طريق مراحل الألآم في اللأربعة عشر مرحلة، وحمل كل من المشاركين في مسيرة درب الصليب، قادة مجموعة كشافة الكاثوليك العرب، ، والعشرات من الشبيبة المسيحية وصولا الى كنيسة القيامة.

وسار لاحقا موكب حارس الاراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون ونائبه الاب ابراهيم فلتس والاب اسطفان ميلوفيتش والقاصد الرسولي رئيس الاساقفة أدولفو تيتو يلانا والنائب البطريركي للاتين في قبرص المطران برونو فريانو الفرنسيسكاني ولفيف من الاباء الفرنسيسكان ومن قناصل الدول الغربية الكاثوليكية،واللأنغليكانية والبروتستانتية واللوثيرية اللأنجيلية.

* اللاتين الاباء الفرنسيسكان

ترأس الاب أمجد صبارة كاهن رعية اللاتين في دير المخلص الرعوية بديراللاتين في الباب الجديد بالقدس ووكيل حراسة الارض المقدسة طوني شكري جناز السيد المسيح وذكرى ألآلام والسجود للصليب ونائب كاهن الرعية الاب أيمن بطحيش ولفيف من الاباء الاجلاء، بحضور الرهبان والراهبات من مختلف الابرشيات اللاتينية وحشد من العائلات اللاتينية والحجاج والزوار.

كنيسة القيامة القدس

في الساعة الثامنة مساء أمس أقيمت صلاة جناز المسيح في كنيسة القيامة على جبل الجلجثة وحجر المغتسل ترأسها حارس الاراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون ونائبه الاب براهيم فلتس ورئيس كنيسة القيامة قسم للاتين الاب اسطفان ميلوفيتش وألقيت خلالها سيرة ألألام وقراءات من الانجيل المقدس وعظة بليغة باللغة العربية عن مجرى الحدث العظيم الذي جرى في ذلك الوقت الرهيب في جبل الجلجلة،ساعة رهيبة الصلب،وحجر المغتسل والتحنيت والمريمات الثلاثة والقبر المقدس للسيد المسيح في هذا المكان المقدس كنيسة القيامة أم الكنائس المسيحية.بحضور حشد كبير من الحجاج والزوار والعائلات وابناء الرعية اللاتينية.

* الروم الملكيين الكاثوليك

وفي الساعة الخامسة مساء أمس جرت صلاة جناز المسيح في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك بالقرب من باب الخليل في القدس ترأسها رئيس الأساقفة ياسر العياش النائب البطريركي لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في القدس عاونه كاهن الرعية الارشمندريت أبو سعدى،والمطران المتقاعد يوسف جول الزريعي،ولفيف من الآباء الكهنة الأجلاء والشمامسة حيث بدأ باقامة صلاة جناز المسيح مع ترانيم تقاريظ من اللحن البيزنطي بقيادة المرنمة دورين منير والمختار واصف ضاهر والراهبات وجوقة الكنيسة، ثم جرت ثلاث دورات احتفالية داخل الكنيسة ووزعت خلالها الورود المباركة المقدسة على جميع الحاضرين والمشاركين من ابناء وعائلات الرعية وغيرهم من الرعايا المسيحية والحجاج والزوار.

* كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك

كما أقيم جناز المسيح في كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك الواقع على طريق نابلس في القدس ترأسه المطران مار أفرام سمعان النائب البطريركي للسريان الكاثوليك عاونه لفيف من الكهنة الاجلاء ولفيف من الشمامسة وجوقة الكنيسة بقيادة رفول أصفر وروجيه هزو والهزاز وطوني تبان وانطون أصفر،وجرت ثلاث دورات احتفالية حمل خلالها ووجهاء الطائفة نعش الصليب مملوء بالورود مع الترانيم الدينية الحزينة حول الكنيسة،بحضور ومشاركة قنصل فرنسا والآباء الدومنيكان والراهبات،وأبناء وعائلات الرعية السريانية الكاثوليكية من القدس وبيت لحم،والحجاج والزوار ثم اقيم حفل عشاء تقشفي في قاعة الكنيسة لجميع المشاركين.

* كنيسة أبي الموارنة

كما ترأس لفيف من كهنة الموارنة صلاة جناز المسيح في كنيسة أبي الموارنة بالقرب من باب الخليل في القدس بحضور الراهبات والعائلات المارونية والحجاج والزوار الموارنة تم خلالها قراءة من الانجيل المقدس عن احداث الساعات الكبرى وصلاة الغروب ورتبة تنزيل المصلوب وجناز المسيح بحضور المختار يوسف عون ووجهاء وابناء وعائلات الموارنة من القدس والاراضي الفلسطينية والاردن .

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