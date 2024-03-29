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الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سوريا تدين "العدوان الإرهابي" الإسرائيلي على ريف حلب

الغارة الجوية
الغارة الجوية
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نددت سوريا بشدة بالغارة الجوية الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على ريف حلب، فجر اليوم الجمعة، واصفة إياها بـ "العدوان الإرهابي".

استهدفت الغارة عددًا من النقاط في ريف حلب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان لها، "العدوان الإرهابي" الإسرائيلي، مؤكدة أنه "يأتي في سياق استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، وخرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ القانون الدولي".

جددت سوريا دعوة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام إسرائيل ومن يدعمها بوقف اعتداءاتهم وجرائمهم في فلسطين وسوريا ولبنان.

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