الوطنية للإعلام توضح أسباب عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة

أصدرت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا أوضحت خلاله أسباب العطل الفنى المفاجئ الذى حدث لفريق العمل المكلف بالنقل الخارجى وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.

وأكد البيان أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وأكد البيان التقدير الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة وتقديم الاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.