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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية
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أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "TBG" تحصنوا داخل منزل بالقرب من مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقًا لمصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا حتى اليوم الجمعة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن استشهاد 71 مواطنًا وإصابة 112 آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أن آلاف المواطنين لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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