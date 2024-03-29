تحديد تعريفة ركوب التوك توك بطنطا وجميع قرى المركز بـ5 جنيهات

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، حملة موسعة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بالمدينة وقرى المركز والتى تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توك توك، وهي 5 جنيهات فقط وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وشارك في الحملة الدكتور محمود عيسي رئيس المدينة، ورجال الشرطة، ولجنة المتابعة الميدانية وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المقرره داخل مدينة طنطا وقراها بقيمة 5 جنيهات فقط لا غير على زجاج التكاتك بأستيكر واضح وظاهر، وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية بمخالفة تعريفة الركوب المقرره، مناشدًا المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوك توك 5 جنيهات فقط لا غير.

وأكد رئيس المدينة أن تحديد تعريفة ركوب التوك توك تتم من اجل التصدى لأى أشكال للخروج عن القانون مشددًا على أهمية التواجد الميداني في الشوارع لمراقبة تعريفة الركوب الخاصة بالتكاتك والإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.