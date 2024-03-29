هالة سرحان: «نعمة الأفوكاتو» إهداء لكل امرأة حافظت على أعظم قيم الفضيلة والعطاء

أشادت الإعلامية هالة سرحان بأداء الفنانة مي عمر في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم ضمن أعمال الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وقالت الإعلامية هالة سرحان، إن الفنانة مي عمر جسدت "نعمة الأفوكاتو" وقدمت دورا صعبا للغاية بكل مهارة وصدق وتركيز، "نعمة" هي كل أنثي في العالم أحبت وأغدقت بالعطاء والتفاني والإخلاص وكافحت من أجل من تحب بكل بقوة ونبل، فنالت الجزاء خيانة وضيعة ووحشية قلوب شرسة ونهش الضباع الجشعة، قصة كل أنثي أحبت بغباء من لا يستحق.

وتابعت: أتصور أن هذا المسلسل إهداء لكل امرأة حافظت على أعظم قيم الفضيلة والعطاء، والوفاء، والتفاني، والوداد، والصدق، والمحبة، وسحقتها الخيانة والإهانة، نعمة المرأة المعيلة والزوج الجبلة المجرم الأناني في كل الطبقات.

وواصلت: رسالة نعمة الأفوكاتو تضرب مجتمع المادية، والجشع، والشراسة، والخيانة، وانعدام الضمير في مقتل وتصرخ أنا لا أتخان ولا أتهان ونحن ما زلنا نترقب بشغف ونراقب ونرصد ونتوقع، لكننا لن ننجح في الوصول إلى أسرار حبكةً محمد سامي الحافلة دائما بالصواعق الإنسانية.

«نعمة الأفوكاتو» من بطولة الفنانين: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد دسوقي، رامي الطمباري، هدير عبدالناصر، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.