مقتل مسؤول بحزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية

قتل مسؤول في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية، الجمعة، استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، وسط تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في لبنان باستهداف سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور.

ويجري قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وأثارت هذه الأعمال مخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله الذي خاض حربا مدمرة ضد الدولة العبرية في العام 2006.

وأفاد مراسل في وكالة فرانس برس أن السيارة المستهدفة دمِّرت وتناثر حطامها في مكان قريب، مشيرا إلى أن السلطات ضربت طوقا أمنيا في المنطقة.

ويقول حزب الله إنه يشن هجماته دعما لحماس. وردا على ذلك، تستهدف إسرائيل مسؤولي حزب الله والحركة داخل لبنان.

ومنذ بداية تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في أكتوبر، قُتل في لبنان 347 شخصًا على الأقلّ معظمهم مقاتلون في حزب الله، إضافة إلى 68 مدنيًا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين و8 مدنيين بنيران مصدرها لبنان.