صوت الناس.. "شوقى" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان

يشتكى شوقى الحسينى محمد سلطان "موجة اول بالتعليم الفني بتواجد العديد من الأخطاء الخاصة بطباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية الفنية التابعة للوزارة.

واشار إلى أنه كان قد تقدم بطلب للادارة التعليمية لبحث هذه الأخطاء والعمل على حلها بمعرفة لجنة خاصة بوزارة التربية والتعليم نظرا لما يذكره من معلومات تفيد بهذا.

وبعث شوقى رسالة إلى «البوابة نيوز» تفيد أن هناك بعض الأخطاء فى طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الفنى على المستوى العام وأنه كان وقد توجه إلى الجهة المختصة وتم تحرير مذكرة للعرض على المسؤولين بالوزارة ولم يتم اتخاذ أى قرار نحو متابعة تلك الأخطاء وعليها تقدم بشكوى الى رئاسة مجلس الوزراء تحمل رقم 7668230 لعرض تلك الأخطاء على المسؤولين والعمل على تعديلها .

وبالفعل تم التواصل معى للحضور للإدارة بحث شكوتى ولكن لم يتم اتخاذ اى اجراء علما بانى اطلب بمقابلة وزير التربية والتعليم لشرح تلك الأخطاء والطلب بتشكيل لجنة للفحص والمتابعة حرصا على مستقبل الطلاب وحفاظا على تلك المهنة السامية التى نعمل بها من أجل النهوض بمستقبل أفضل لأطفالنا .

ولهذا اناشد المسؤولين بحث شكوتى والعمل على حلها قبل فوات الأوان والنظر الينا كا معلمون وأبناء للوطن نحافظ على سلامتها للحفاظ على مستقبل أفضل علما بأنني تقدمت بأكثر من شكوى ولم يتم اتخاذ أى إجراءات من قبل الإدارة

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