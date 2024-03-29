خالد جلال: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات "هل هلالك"

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، حيث شهدت الليلة الحادية عشرة مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والبيت الفني للمسرح، وسط حضور جمهيري كبير على رأسهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

وأعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن سعادته بهذا الإقبال الجماهيرى على ليالى هل هلالك، وحرص الجمهور الدائم على متابعة فقرات البرنامج منذ انطلاقه فى اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم.

قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها: "الموشح، المجوز، الفتوات، أم الخلول، حصان، الحجالة، التنورة، العصا".

كما قدم البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية، باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، التى يحبها كل أفراد الأسرة منها: "الأنتيبوت، الساحر، التوازن على الزجاجات، الدودة الشقية، الجونجلير، المهرج".

وشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" حتى الاثنين المقبل، الموافق 1 أبريل 2024.