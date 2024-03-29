مؤلفة «مليحة»: حرصنا على المزج بين «الدراما» و«الوثائقي» لتعريف الأجيال بحقيقة الصراع مع إسرائيل

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل «مليحة»، إنَّ العمل الدرامي يوثق المعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني، لافتة إلى الحرص على المزج بين السردية الدرامية والوثائقية في تقديم العمل بهدف تقديم الصراع العربي الإسرائيلي وإبراز أهم محطاته الرئيسية على مدار الـ 15 حلقة مدة عرضه.

وأضافت «الجزار»، في مداخلة لها ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مسلسل «مليحة» أقوى عمل درامي عربي يروي قصة أصحاب الأرض، وهو عبارة عن دراما اجتماعية إنسانية تتطرق إلى دعم القضية الفلسطينية عبر المزج بين الدراما والوثائقية لتعريف الأجيال الجديدة بماهية الصراع ونشأته وجذوره.

وتابعت كاتبة العمل الدرامي: «الصراع العربي الإسرائيلي لم ينشأ في السابع من أكتوبر بل جذوره ممتدة لما أبعد من ذلك، وهو ما نحاول توضيحه في مسلسل مليحة كرسالة لأجيال ربما لم تعي نشأة هذا الصراع الذي تولدت عنه أحداث الـ 7 من أكتوبر، فهذه الأحداث ليست بداية الصراع بل إنه ممتد من قبل عام 1948 تاريخ النكبة الأولى».

https://www.youtube.com/watch?v=QpcTFJQO6PY