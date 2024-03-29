32623 شهيدًا فلسطينًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32623 شهيدا و75092 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.