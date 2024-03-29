قوات الاحتلال تعوق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعوق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، خلال نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.