انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل إطارات بفيصل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل إطارات بشارع فيصل، وفحص اثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأ الحادث بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة نشوب حريق بعقار بشارع المنشية بمنطقة فيصل.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالنتسيق مع مأمور القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل محل إطارات سيارات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران لمنع انتقالها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.