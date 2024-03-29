الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 27

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودافئ علي السواحل الشمالية وحار جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الجمعة أمطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة صباحا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وقد تكون متوسطة على غرب وجنوب القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 العظمى والصغرى 18 درجة.