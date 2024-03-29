فصلوه من العمل.. التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته قفزا من الطابق الرابع بالطالبية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب انهى حياته قفزا من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الطالبية، عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثته ببيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بسقوط أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات وسؤال أهليته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع بسبب فصله عن العمل ومروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.