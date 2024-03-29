اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية قصف استهدف مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف شهيدة وعدد من الإصابات.

وأعلنت وكالة الأونروا، أن اليونيسف أكدت أن 13،750 طفلًا قتلوا حتى الآن بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة العوجا شمال أريحا، بالتزامن مع إغلاقها مداخل المحافظة منذ الصباح، كما قام الاحتلال بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها وأطلق الاحتلال القنابل المضيئة في سماء البلدة، وأغلقت مداخلها كافة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع.