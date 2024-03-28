بلينكن يعتزم بدء جولة أوروبية تشمل فرنسا وبلجيكا الإثنين المقبل

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء جولة أوروبية يوم الاثنين المقبل، حيث ستشمل زيارة إلى فرنسا وبلجيكا.

ووفقًا للمعلومات الواردة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، سيقوم بلينكن بزيارة باريس في فرنسا، ومدينتي بروكسل ولوفين في بلجيكا خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل. وخلال زيارته لباريس، من المقرر أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك دعم أوكرانيا والعمل على منع تصاعد الصراع في غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في هايتي.

كما سيلتقي بلينكن خلال زيارته باريس بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، لبحث وتأكيد دعم الولايات المتحدة لمهمة اليونسكو، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التعليم.

وفي بروكسل، من المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يعقد احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو في 4 أبريل. وسيجري بلينكن اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا.

وفي اليوم التالي، سينضم وزير الخارجية الأمريكي إلى اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لدعم المرونة الاقتصادية لأرمينيا وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأخيرًا، في لوفين ببلجيكا، سيلتقي بلينكن بالمشاركين في الاجتماعات السادسة لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيزور مركز "إيميك" البلجيكي لأبحاث أشباه الموصلات.