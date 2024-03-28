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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حرص حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على توجيه الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد غالي اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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