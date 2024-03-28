حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا

حرص حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على توجيه الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد غالي اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.