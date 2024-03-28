الكويت تعلن التزامها بتقديم مليوني دولار لوكالة أونروا

أعلنت الكويت عن التزامها بتخصيص مبلغ قدره مليوني دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تخصيص مبلغ قدره 30 مليون يورو لصالح وكالة أونروا خلال عام 2024، في خطوة تعزز من الجهود الدولية لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في تصريحات خاصة لموقع "بوابة الأهرام"، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة أونروا، حيث يعتبر الاتحاد أكبر ممول لهذه الوكالة الإنسانية.