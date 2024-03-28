التمويل الدولية IFC : تراجع الاستثمارات في محفظة القطاع الخاص لـ4.1%

تراجع عجز محفظة استثمارات القطاع الخاص في مؤسسة التمويل الدولية IFC في الفترة من 1986 حتى 2023 بنسبة 4.1% بسبب زيادة الإمكانيات غير المستغلة وصمود الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

كشف تقرير إحصائي صادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تراجع معدلات العجز في الاستثمارات بمعدل 2.6% في الفترة من 2017 حتى 2023، وهو ما يعني أن معدلات أداءها هي الأفضل رغم اعتبارها بأن تمويلها عال المخاطر.

وبلغت مستويات العجز في الديون السيادية لنحو 0.7% وهو ما يؤكد قدرات البنك الدولي على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بفعالية، بفي الوقت الذي وصلت فيه خسائر العجز السيادي من 0.01% إلى 58.5%، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة العجز.

تستطيع البيانات الشاملة لمجموعة البنك الدولي أن تُبلغ تقييمات المخاطر بشكل أدق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين الوصول إلى رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.

وتدعم التقارير الجديدة الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية،من خلال زيادة الشفافية حول الأداء التاريخي، ومساعدة المستثمرين في تقدير المخاطر والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.