اجتماع بين زيلينسكي ووفد أوروبي لبحث تسريع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مع وفد من المجموعة السياسية "لتجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي"، برئاسة فاليري هاير، لبحث سبل تسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من العواصم الأوروبية.

أعرب زيلينسكي عن امتنانه للبرلمان الأوروبي على الدعم القوي الذي يقدمه لأوكرانيا وللشعب الأوكراني، مؤكدًا ضرورة التعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.

وأشاد زيلينسكي بدور البرلمان الأوروبي في دعم أوكرانيا خلال فترة الصراع مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية القرارات الداعمة التي اتخذها البرلمان في هذا الصدد.

وأكد زيلينسكي أن زيارة الوفد البرلماني تعكس الروابط القوية بين أوكرانيا وأوروبا، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن أوكرانيا ليست فقط جزءًا من أوروبا، بل تعتبر درعًا وقائيًا لقيم الديمقراطية والحرية في القارة الأوروبية.

وشدد زيلينسكي على التزام أوكرانيا بتعزيز الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأبرز زيلينسكي أهمية بدء عملية التفاوض خلال فترة رئاسة بلجيكا لمجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الحالي، مشيرًا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل أولوية في السياسة الخارجية، وهو جزء لا يتجزأ من أمنها والفضاء الأوروبي بأكمله.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا قد أتمت جميع التوصيات الأربع المنصوص عليها من قبل المفوضية الأوروبية في حزمة التوسيع السنوية، مؤكدًا تمركز بلاده على الاستمرار في هذا المسار على الرغم من التحديات التي تواجهها خلال الحرب الواسعة النطاق.

وأكد زيلينسكي عزم أوكرانيا على الحفاظ على وتيرة عالية من التوسع، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على هذا الالتزام من خلال اعتماد جميع القوانين الضرورية لهذا الغرض، وهو ما يمثل تحديًا في ظل الأوضاع الصعبة جراء الصراع الحالي.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، ناقشت الأطراف كذلك تأثير الدعاية الروسية في أوروبا وسُبل مواجهتها، بالإضافة إلى استخدام الاتحاد الروسي لكافة أنواع الهجمات الهجينة الحديثة ضد الديمقراطيات، حيث تبادلت وجهات النظر حول الخطوات الممكنة لمواجهة هذه التحديات.