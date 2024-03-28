السعودية: قدمنا 258،071 ساعة تطوعية في المسجد النبوي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، من خلال إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، أنها كثفت جهودها خلال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية النصف الأول من الشهر، بهدف تقديم خدمات متنوعة للمعتمرين والزوار.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أنها نظمت 49 فرصة تطوعية بالتعاون مع 28 جهة مختلفة، تم فيها تنفيذ 126 نشاطًا تطوعيًا، وبلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية المقدمة 258،071 ساعة، بالإضافة إلى إجراء 360 جولة ميدانية.

وتركزت الخدمات المقدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد منها 21،229 شخصًا، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل لـ133،712 زائر في مسجد النبوي.

يشار إلى أن الفرق التطوعية قد قدمت خدمات متنوعة تشمل الإرشاد المكاني، وتنظيم الحشود، والمساندة الميدانية باللغات المختلفة، وتوزيع الوجبات ومياه زمزم، بالإضافة إلى متابعة الحالات الصحية للزوار.