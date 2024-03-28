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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

لا يشترط التلفظ بها.. المفتي: يجوز تجديد نية الصوم كل ليلة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، في رده على سؤال حكم تجديد نية الصيام في كل ليلة: إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا خير، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها.

وأكد مفتي الجمهورية خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أن هناك علاقة وثيقة بين الإيثار والسعي في مصالح الناس وقضاء حوائجهم، فالإيثار هو دافع الأفراد للسعي في مصالح الناس وقضاء حوائجهم، وهو خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربي عليه أصحابه، وقد ظهر هذا منذ بدايات ظهور الإسلام، وبعد الهجرة فقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار والكرم عند تعاملهم مع المهاجرين.

 

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم تجديد نية الصيام