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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليونيفيل: نشعر بقلق بالغ من تصاعد العنف عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

اليونيفيل
اليونيفيل
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قالت قوات حفظ السلام "اليونيفيل " المؤقتة فى لبنان  اليوم الخميس أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل حيث تسبب هذا التصعيد فى مقتل العديد من المدنيين وتدمير المنازل.

وأضافت أنه يجب أن يتوقف هذا التصعيد على الفور، وندعو جميع الأطراف إلى التخلي عن أسلحتهم والبدء في العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام.

وتابعت، اليونيفيل ملتزمة بدعم هذه العملية بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك عقد اجتماع ثلاثي بناءً على طلب الأطراف.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية   أنها أمرت بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي تقديم شكوى ضد إسرائيل بسبب استهدافها لمسعفين لبنانيين.

وأوضحت الوزارة أن الشكوى تتناول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب اللبناني، بما في ذلك الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين.

 

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