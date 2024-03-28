مجلس القبائل ينظم أطول مائدة إفطار دون طعام بالعريش ويرسل 100 ألف وجبة لغزة

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء. وتم الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تضامنًا مع اهالينا فى قطاع غزة تحت شعار "أهلنا أولى مننا" وسيتم إرسال 100 ألف وجبة إفطار الى قطاع غزة بفلسطين الحبيبة وذلك فى اطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

فعاليات اليوم ستكون تحت عنوان "حكاية خير" ، وتبدأ بافتتاح قرية الأمل التي تم تطويرها وتجديدها في الأشهر الأخيرة، كما سيتضمن اليوم عدد من الفعاليات الأخرى بجانب الإفطار الرمزي علي شاطئ العريش الذي سيقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الاسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم يتواجد فعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم لبعض اسر الشهداء كذا تقديم الاجهزة الكهربائية لتسيير الزواج وفى الختام سيتم تقديم فقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

ومن المتوقع أن تحظي الفعالية بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رجال الاعمال والفنانين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية .

fb298650-45e5-4e8e-90fc-2d9f6c36abee