أوكرانيا: إصابة 12 شخصًا جراء هجوم صاروخي روسي على ميكولايف

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني، أن 12 شخصًا أُصيبوا جراء ضربة روسية بصاروخ "إسكندر-إم" استهدفت مناطق عدة بالإقليم بعد ظهر أمس/الأربعاء/.

وذكرت الإدارة ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" ” الأوكرانية الرسمية اليوم، أنه ” في حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر أمس الأربعاء، تعرضت مدينة ميكولايف لهجوم صاروخي بصواريخ باليستية ونتيجة للهجوم، الذي زُعم أنه بصاروخ إسكندر إم، اندلع حريق على أراضي منشأة للبنية التحتية الصناعية، ولكن تمكن رجال الإطفاء من إخماده على الفور وأصيب 12 شخصا، تم علاج أربعة منهم في العيادات الخارجية كما تعرضت ستة مبان سكنية لأضرار طفيفة”.

وأضافت، أن طائرة روسية بدون طيار من طراز (لانسيت) استهدفت قرية لوباريف التابعة لمنطقة هاليتسينوف في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي؛ ما أسفر عن تضرر مبنى سكني خاص ولكن لحسن الحظ لم تقع إصابات وأيضًا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا والساعة 12:54 ظهرًا أطلق الجيش الروسي قذائف مدفعية على المنطقة المائية في إقليم أوتشاكيف ولم تقع إصابات”.

وبحسب “يوكرين فورم”، اشتعلت النيران في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في ميكولايف نتيجة للهجوم الصاروخي؛ حيث تم الإبلاغ عن إصابة ثمانية أشخاص كحصيلة أولية للهجوم.

