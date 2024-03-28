بسبب 5 آلاف جنيه.. تفاصيل مقتل جزار علي يد زميله في حلوان

جريمة مأساوية شهدها شارع رايل بمدينة حلوان، بعد مقتل جزار يدعي حسن القصاص، علي يد جزار اخر يدعي أحمد سليمان، وشهرته قلقاسة، بعدة طعنات وضربات بسلاح أبيض في الرأس.

وقال أحد أقارب المجني عليه، أن المتهم اتصل بالضحية قبل الجريمة بيوم وهدده بالقتل، قائلا "لو مجبتش ال5 الاف اللي عليك هقتلك".

وتابع أن المجني عليه ذهب في اليوم التالي للمتهم وسدد له المبلغ المالي، وأخبره بعد ومراجعة المبلغ، ولكنه سبه بوابل من الشتائم وأخرج مطواه وسدد له عدة طعنات وضربات بسلاح أبيض علي رأسه.

وأكمل أن المجني عليه ذهب للمستشفي وتوفي أثناء إجراء تقرير طبي.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا مفاده مقتل جزار ومورد لحوم يدعي "حسن القصاص"، على يد جزار آخر يدعى أحمد سليمان، وشهرته "قلقاسة"، بالاشتراك مع آخرين داخل محل الجزارة ملك المتهمين.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنة نافذة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهمين بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقاموا بقتله بسبب خلافات مالية بينهم على توريد اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

