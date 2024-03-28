أعلام الأقاليم| أحمد أبوخنيجر.. ابن الحكاية الشعبية

أنجبت مصر عددا كبيرا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الابداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطائهم الأدبي وسيرتهم الذاتية، وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

الروائي أحمد أبوخنيجر واحد من مواليد محافظة أسوان، له باع كبير في إثراء المكتبة العربية بإبداعاته الأدبية التي تنوعت ما بين الروائية والقصة القصيرة والكتابة المسرحية ، وُلد في 27 مارس عام 1967 بمحافظة أسوان، وتخرج من كلية العلوم في مايو عام 1988، ثم حصل على دبلوم عام في التربية في مايو عام 1993، تُرجمت العديد من أعماله الأدبية إلى عدة لغات أخرى منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، وهو عضو باتحاد كتاب مصر.

نال أحمد أبوخنيجر العديد من التكريمات والجوائز الأدبية منها جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب عام 2003 عن روايته نجع السلعوة، جائزة نادي القصة للرواية عام 2006 عن روايته العمة أخت الرجال، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1998 عن قصته جر الرباب، جائزة جريدة أخبار الأدب للمركز الثاني في مسابقة أفضل قصة قصيرة عن قصته بعنوان غواية الشر الجميل عام 1994، وغيرها من الجوائز.

شكل عدد من الكُتاب والروائيين في تجربته الإبداعية وأحدثوا نقلة عنده في الكتابة، وعلى رأسهم يحيي الطاهر عبدالله وجمال الغيطاني، سعيد الكفراوي، وجارالنبي حلو وصنع الله إبراهيم.

يهتم أحمد أبوخنيجر بالفن الشعبي في صعيد مصر فقد أنتج مجموعة من الكتب عن فنون الجماعة الشعبية فله كتاب عن مولد الولي الكبير أبي الحسن الشاذلي، وكتاب عن الطرق الصوفية في أسوان، ومفهوم الحكاية الشعبية.